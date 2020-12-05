شاهد: هكذا تم استقبال الفنان محمد رمضان في المطار بمصر

نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو، لحظة وصوله الى جمهورية مصر العربية بطائرة خاصة عائدًا من الإمارات.

وأرفق الفنان رمضان مقطع الفيديو المنشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأغنية عن عودته لمصر، بالإضافة إلى استقباله في أرض المطار من قبل عدد من عمال المطار والتقاط صور تذكارية معه.

وكان نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا في وقت سابق، قالت فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وأضاف البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وتابعت النقابة قولها "المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع ، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".

يذكر أن الفنان محمد رمضان نشر فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. معلقا علي ازمته بسبب تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو فى إحدى حفلات دبى، ويحتفل مع عدد من الإسرائيليين على أنغام أغنية "Hava Nagila".