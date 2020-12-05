تراند اليوم : تفسير حلم كسوف الشمس ! !

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كسوف الشمس من أعظم الحوادث والظواهر الكونية التي أصبحت تتكرر كل عام تقريبًا، وهذا أمر غريب ومُخيف، إشارة إلى أن الزمان قارب على الانتهاء، فقد كانت تحدث هذه الظاهرة كل مئة عام مرة أومرتين، إلا أنّها تتكرر كثيرًا هذه الأيام، وعند الحديث عن عالم الأحلام نجد أنّ هناك الكثير من الناس من راوده حلم كسوف الشمس، فما هو تفسير حلم كسوف الشمس؟؟ هذا ما سنتعرف عليه هنا وإياكم، تابعونا أسفل هذه السطور لتتعرفوا على تفسير حلم كسوف الشمس عند ابن سيرين والنابلسي وغيرهم من علماء التفسير.
حلم كسوف الشمس
حلم كسوف الشمس من الأحلام المرعبة التي قد تراود البعض، ولكن لا خوف في ذلك، فمن الممكن أن يحمل هذا الحلم دلالات وتفسيرات إيجابية لمن يرى الكسوف في المنام، إليكم تفسير حلم كسوف الشمس مأخوذ من أدق الكتب الخاصة بالأحلام.
- من رأى في منامه كسوف الشمس فهو حدث بالملك الأعظم وإن شاهد أنّ القمر قد خُسف فهو حدث بالوزير، وقيل أن كسوف الشمس موت امرأته أو والدته.
- ومن رأى سحابة غطت الشمس حتى ذهب نورها فإن الملك يمرض وإن رآها وهي تتحرك في السحاب ولا تخرج منه فإنه يموت وربما كانت الشمس عالماً من العلماء وقيل. (من رأى) الشمس حجبتها سحابة فإن ملك البلدة يسقط من ولايته لظلمة على رعيته.
- هذا ومن الممكن أن يكون الحلم مجرد أضغاث أحلام بسبب حالة نفسية قد يمر بها الانسان، لذا يجب أن يتمّ دراسة الحلم من كافة النواحي.