تراند اليوم : تفسير حلم وضع المكياج والتزيين للعزباء والمتزوجة ! !

تفسير حلم وضع المكياج والتزيين في المنام للعزباء والمتزوجة والحامل، وضع المكياج في المنام بمختلف أنواعه وأصنافه وألوانه، يُعتبر نوع من أنواع التجميل والتزيين للبشرة والشكل العام للمرأة، وكثيرا ما يراود المرأة في الأحلام أنها تضع المكياج أمام المرآة أو بدونها، وهذا التجميل له تفسيرات كثيرة أغلبها يدل على الخير .

في تفسير العلماء والشيوخ فإن وضع المكياج والتزيين في المنام يختلف من مرأة إلى أخرى، حسب حالتها، مثل البنت العزباء، أو المرأة المتوجة، وكذلك الحالم، في هذا مجلة إكتشفي سيدتي تفسير حلم وضع المكياج بكل سياقاته .

تفسير حلم وضع المكياج لابن سيرين

يقول إبن سيرين في تفسير حلم وضع المكياج في المنام، إن كانت المراة حامل وحلمت في منامها انها تضع مكياجاً، فهذا يعني أنها ستلد أنثى تسعد بها، وفي حال أفرطت المرأة الحامل في وضع المكياج، فإن بنتها ستكون قاسية القلب، وأما إن كانت تطير من الفرح في وضعها للمكياج أمام مرآة تجعلها أجمل فإنها ستلد ذكراً.

أما تفسير حلم وضع المكياج في المنام للعزبا فإذا رأت أنها تضعه أمام المرآة أو تتزين عند أحد أو يضع لها أحد المكياج على وجهها لتتزين، فهذا يعني أن فرحة ستغمرها أو مطلب ستناله، مثل الزواج أو الخبر السار الذي تنتظره، وفي حال كانت لا تستطيع إختيار ألوانها، فهذا يعني أنها ستقع في أمر يكون فيه التيه والضياع بصعوبة قرارها، أما إن أسرفت في وضع مكياجها فإنها تحمل التكبر في قلبها ولا تتواضع ويقال بأنه تحذير لها بعدم التزين أمام الرجال لأنه ذنب عظيم وإثم قد يصل للزنا عند خروج رائحة عطر منها، ويقال بأن إسرافها في المكياج على وجهها خصوصا هو كشف لسر كانت تخاف ظهوره.

اقرأ أيضاً