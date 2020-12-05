تراند اليوم : فيديو ساره وكايا .. فيديو ساره وكايا يويتوب بجودة عالية HD

فيديو ساره وكايا .. فيديو ساره وكايا يويتوب بجودة عالية HD k ،وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو كايا حبيب سارة قصة حب التواصل الاجتماعى بعد اعلان فيديو سارة انها تحب كايا وقد اوضح فى الفيديو جود مورنينج هابى فالنتين عليكى يا سارة.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو من عدة ايام لفتاة اسمها سارة تعبر عن حبها لشاب اسمه كايا.

وعلق كايا على انتشار مقاطع الفيديو الخاصة به وحبيبته سارة، عبر مواقع “السوشيال ميديا”، قائلًا إنه أصبح مشهورًا، ويستوقفه بعض الأشخاص للتصوير معه. كايا وسارة.

أشار كايا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “سبعة عالمحطة” عبر راديو “ميجا إف إم”، مع خالد عليش إلى أن علاقته بسارة انتهت، مُضيفًا: “هيبقى في أحسن من قصة حب براد بيت وأنجلينا العالم كله يعرفها وفركشوا، كل حاجة واردة سارة وكايا، ومحمود ونجلاء، عادي أياً كان الحمد لله بقى كله من الألومتيال”.

تابع تعليقًا على خطبة سارة لصنايعي “ألومتيال”: “الألومنتال ده حاجة كده يعني، بإذن الله لما هاتجوز مش هاجيبه في الشقة، وأي حد هيجيب ألومنتال في شقته هكرهه، أنا كسرت الألومتيال اللي في المطبخ بتاعنا كله وقلت لهم مش عايز أشوف ألومنتاله في الشقة ده بيستفزني نفسيًا”.

أوضح كايا إلى أنه على معرفة بسارة منذ 3 سنوات، منوهًا عن أن تلك أطول علاقة عاطفية استمر فيها، لافتًا إلى أن عمره 26 عامًا بينما عمر سارة 18 عامًا.

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أشار إلى أنهم تبادلوا الهدايا في تلك الفترة، لافتًا إلى أنه يشعر بالحزن على انفصالهم.