تراند اليوم : سعر الدولار في السودان .. سعر الدولار اليوم في السودان

سعر الدولار في السودان ،وإرتفع سعر الدولار اليوم في السودان يوم الاربعاء في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الإثنين وذلك للتعاملات النقدية والتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية، وبسعر الثلاثاء يسجل الدولار رقماً قياسياً جديداً مقابل الجنيه السوداني .

وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 71.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 87.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الثلاثاء في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 86.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الاثنين في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 69.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.40 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الاحد في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 68.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.15 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

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