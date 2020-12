تراند اليوم : sxsw 2016 فيديو .. شاهد فيديو sxsw 2016 الممثلة عالية شوكت في محادثة مع المخرج والمنتج لانس بانج من مؤتمر SXSW 2016

تناقش عاليا تجربتها التي نشأت كممثلة طفل ، ما يوجهها إلى دور ، الطيار الحبيبي الذي كتبته مع إيلين بيج ، اهتمامها بأداء موسيقى الجاز ، وعملها كرسام ومصور. يمكنك الالتصاق عندما يفتح الطابق للأسئلة والأجوبة ويكشف عن الإلهام وراء حلقة doppelgänger الخاصة بشركة Alia منBroad City .

اشتهرت عاليا شوكت ، التي اشتهرت بدورها في فيلم Maeby Fünke في المسلسل التلفزيوني الممنوع Arrested Development ، بتأسيس نفسها كممثلة مرغوبة للغاية في كل من السينما والتلفزيون. أثبت عام 2016 أنه عام كبير بالنسبة للممثلة ، مع أدوار قيادية في فيلم " الغرفة الخضراء"المثيرة للإلهام ، والفرقة الأولى من برنامج "آمبر تامبلين" " Paint It Black" ، و " التدخل" من قبل Clea DuVall. كما لعبت دور البطولة في فيلم Big Wee's Big Holiday لـ Netflix ويمكن مشاهدته حاليًا في حفل البحث الكوميدي المظلم الجديد في TBS ، وكلاهما عرض لأول مرة في مهرجان SXSW السينمائي لعام 2016.

حقيقة مدهشة : تم إنشاء شركة Search by Sarah-Violet Bliss و Charles Rogers ، التي فاز فيلمها SXSW 2014 Fort Tildenبجائزة لجنة التحكيم الكبرى ، وبحلقة Alum Michael Showalter ( Hello، My Name is Doris ). روبي بيكيرينغ ، مدير الفائز بجائزة المجموعة الحاكمة في عام 2011 ، ناتشورال سيليكشن ، يعمل أيضاً ككاتب في هذه السلسلة.