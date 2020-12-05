تراند اليوم : شاهد: "عروس جديدة" ,,زوج يلقي بزوجته من البلكونة

القاهرة/ الخليج 365

وقعت مشادة كلامية بعد خلافات مستمرة اليوم الاثنين بين زوجين بمنطقة فيصل بالجيزة في مصر خلال الفترة الماضية وهي عروسة حديثة العهدعلى اثر المصروفات، دفعت الزوج لإلقاء زوجته من شرفة المنزل لكن العناية الإلهية وتدخل الجيران أنقذ حياتها من الموت بشارع كعبيش بمنطقة المريوطية “فيصل”، بعدما تجمعوا على أصوات شجار من إحدى الشقق ببرج سكني، أعقبتها صرخات السيدة: “إلحقوني إلحقوني”.

وبعدما أسرع الأهالي والجيران لاكتشاف مصدر الصوت، اكتشفوا المفاجأة وهي وجود ربة منزل تمسك بسور حديدي خاص بشرفة إحدى الشقق، تتشبث بالبقاء على قيد الحياة، فكون الأهالي فريقان :

الأول اختص بإمساك السيدة.

والثاني أسفل العقار تحسبًا لسقوطها.

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كما أمر أحدهم بإحضار جلباب طويلة لاستخدامها لحظة رفع العروس للداخل، وتمت المهمة بنجاح ليتلقط الجميع أنفاسه تزامنًا مع إبلاغ الشرطة، التي جاءت بعد تلقيها بلاغ بالواقعة، للوقوف على تفاصيل الحادث بوجود شبهة جنائية أم إقدام السيدة على الانتحار أو سقوطها إثر اختلال توازنها