تراند اليوم : القبض على الراقصة كاميليا بعد ظهورها في الفيديوهات الاباحية لمخرج شهير .. شاهد أول تعليق لها

القاهرة - الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على الراقصة كاميليا، لظهورها في أحد الفيديوهات الإباحية المنتشرة على الإنترنت لمخرج سينمائي مشهور.

وتعد كاميليا هي رابع متهة يتم القبض عليها في هذه القضية بعد الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان.

وعلقت الراقصة كامليا جاد، على واقعة ظهورها فى أحد الفيديوهات الجنسية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، فى القضية الشهيرة التى أثارت الرأى العام، لتؤكد أن من ظهر فى الفيديو ليس هى كما أدعى البعض على أنها شبيهة الفنانة رانيا يوسف.

وظهرت “كاميليا”، في فيديو عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، موضحة إنها أن الصور المتداولة لها على إنها “شبيهة رانيا يوسف” المقبوض عليها ضمن المتهمات فى القضية مع الفنانتين الشهيرتين وسيدة الأعمال لا تمسها علي الإطلاق ولكن مجرد تشابه أسماء، قائلة « لا يوجد شبه علي الإطلاق بيني وبين الراقصة التي تم القبض عليها».

اقرأ أيضاً

وأكدت خلال الفيديو إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، وستقوم برفع قضية علي كل موقع إخباري تداول صورها، ومن السبت المقبل سيكون هناك إجراء قانوني بخصوص هذا الموضوع

وفي أول تعليق للراقصة كاميليا