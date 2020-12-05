تراند اليوم : اسماء المقبولين فى مسابقة التربية والتعليم 2019 في مصر

اسماء المقبولين فى مسابقة التربية والتعليم 2019 في مصر ،وستبدأ الوزارة باستقبال الأوراق وفرز الأسماء خلال الأسبوع المقبل، على أن تنتهى الوزارة من الإجراءات الخاصة بالمسابقة أواخر الشهر الجارى ليتسلموا العمل مارس المقبل.

أغلقت ظهر اليوم الجمعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل إلكترونيا للتقدم على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لسد العجز فى المدارس الحكومية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل المسابقة والمتقدمين والإعداد المطلوبة خلال الأيام المقبلة فى مؤتمر صحفى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 7 فبراير الجارى عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.