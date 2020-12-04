"إحياء أغاني الثورة الفلسطينية"... مشروع شبابي يعيد إنتاج الذاكرة بروح عصرية

أطلق نشطاء ومنصات فلسطينية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مشروعا يحمل اسم " إحياء أغاني الثورة الفلسطينية" أول أمس الأربعاء الموافق 2020/12/2.

وفي حديث مع منسق المشروع م. سعد عبد الهادي قال إن المشروع يُنفذ بجهد شبابي خالص وبمشاركة عدد من الصفحات والمنصات الفلسطينية والعربية الشريكة التي ستقوم بترويج ونشر ما يقدمه المشروع الذي يسعى ويهدف إلى إحياء تراث أغاني الثورة الفلسطينية من مختلف المراحل والفترات الزمنية منذ زمن الاحتلال الإنجليزي وحتى اليوم، وتقديمها بقالب بصري مميز وإخراج مرئي عصري مع الحفاظ على الألحان والتوزيع الأصلي لهذه الأغاني، وإرفاق الكلمات والمشاهد المصورة التي تلائم روحها ومعانيها.

ولفت عبد الهادي إلى أن أهمية المشروع تنطلق من عدة نقاط أولها هو ضرورة الحفاظ على موروث الإنتاج الفني الثوري الفلسطيني الذي يشكل مرآة لنضالات الشعب الفلسطيني وتوثيقا أبديا لها على مر السنين، إضافة إلى ما تشكله هذه الأغاني الثورية من ذاكرة حية للفلسطينيين وارتباطها الوجودي معهم في الهبات والانتفاضات والثورات، مضيفا إلى أن الحرب المتواصلة على المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي تفرض على الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية توجيه الدعم والاهتمام للحفاظ على الوجود والرواية الفلسطينية حاضرة بكل الطرق على هذه المنصات.