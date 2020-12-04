خبر صادم من شركة "فايزر" فما هو؟

أعلن رئيس شركة "فايزر" ألبرت بورلا، إن شركته ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع انتقال فيروس كورونا ، وأن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "فايزر" أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا، وتقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء (FDA). وفق روسيا اليوم

إلا أن رئيس الشركة، كشف "أننا لسنا متأكدين مما إذا كان شخص ما يمكنه نقل الفيروس بعد أخذ اللقاح.. لذلك نعمل على إجراء المزيد من الأبحاث".

وقامت شركة فايزر الأمريكية بتطوير لقاح بالشراكة مع "BioNtech" الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أن يحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.