الاكثر متابعة اليوم - اتهموا هيفا وهبي بالقسوة وابنتها بالإستغلالية – فيديو

ضجة كبيرة أحدثتها الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي بعدما إستخدمت إيموجي معيبًا جدًا عبارة عن “الأصبع الأوسط” الذي لا يستخدمه إلا أولاد الشوارع بإشارة منهم إلى الشتيمة.

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البعض اتهم هيفا بأنها قصدت إبنتها الوحيدة زينب_فياض التي أطلت بمقابلة واعترفت فيها بأمها لأول مرة، وقالت إن الكل عرفها وتابعها على أنها ابنة هيفا.

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نشرنا الفيديو على صفحاتنا، وانقسمت الآراء ما بين المؤيدة لهيفا والتي أكدت بأن رسالتها كانت لإبنتها التي تريد استغلالها واستغلال ثرواتها الهائلة، وبين المعارضة لهيفا والتي وصفت هيفا بالقاسية جدًا.

وما لا يعرفه الكثيرون بأن زينب ليست بحاجة إلى أموال أمها، فوالدها من الأغنياء والأثرياء جدًا، بينما هيفا لا يمكن أن تنكر ابنتها أو توجه لها شتيمة أمام الكل.

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“الدم ما بيقلب مي” فالأم دائمًا بحاجة إلى ابنتها إلى جانبها لتهتم بها وتعطيها النصائح المهمة، وكذلك الإبنة بحاجة إلى وجود الأم في حياتها لتعرف معنى الحنان..

الحياة لا تستحق كل هذا الزعل بين هيفا وزينب ونتمنى أن تنتهي الصراعات بينهما وتستعيدان بعضهما.

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