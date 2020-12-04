تراند اليوم : مسلسل جانبي الأيسر الحلقة 2 مترجمة للعربية

مسلسل جانبي الأيسر الحلقة 2 مشاهدة وتحميل مسلسل جانبي الأيسر الحلقة 2 ،وتدور احداث وقصة مسلسل جانبي الأيسر ضمن اطار درامي اجتماعي حيث يتناول المسلسل قصة عائلة كوتلوصوي بالإضافة الى فتاة شابة وامها تحاولان الاعتياد على حياتهما الجديدة في الحي الشعبي بعد تجربتهما الحياة الثرية.

تفاصيل ومعلومات عن مسلسل جانبي الايسر

تدور احداث مسلسل جانبي الايسر حول قصة العشق والصدف التي تنتقل من الماضي الى الحاضر , هناك تشابك كبير بين أسرار عائلة kutlusoy وأسرار الأم وابنتها اللتان تحاولان التعود على حياتهما الجديدة في حي صغير بعد ان عاشا حياة الترف والثراء , من ناحية أخرى سليم وريث العائلة الثرية Kutlusoy التي تنفجر بالحسابات والأسرار في الثروة الغير عادية , فما هي حكاية هذه العائلة , ستكون هناك قصة حب تفتح الباب امام الكثير من الأسرار التي ستكشف مع كل حلقة جديدة من حلقات المسلسل.

القناة العارضة لمسلسل جانبي الأيسر

اتفقت شركة الانتاج BKM مع قناة ستار تي في Star TV لعرض مسلسلها الجديد sol yanım dizisi.

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كاست مسلسل جانبي الأيسر

يشارك في مسلسل جانبي الأيسر العديد من الممثلين المعروفين في تركيا والعالم العربي نذكر منهم :

جانسيل التشين ،دفنه ساميلي،اوزجي ياغيز،جيمري بايسال،تولغا ميندي،ايمري بيه،تانير روملي، سيدا اكمان،بنيان دونميز،فايزة تشفيلك،اسراء بيزن بيلجين، مراد بالجي، ارغول ميراي شاهين، يافوز بيكديكر

الشركة المنتجة لمسلسل sol yanim

المسلسل من انتاج شركة BKM التركية ومن أهم أعمالها مسلسل رامو ويعرض حالياً على قناة Show TV التركية الموسم الثاني من المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً مع تصدره نسب المشاهدة في الأونة الأخيرة.