تراند اليوم : سحب السيفون ومضغ العلكة .. أغرب قوانين العالم

وكالاتمشرق نيوز

تلجأ الدول على سن القواعد القانونية لتنظيم العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، وكذلك العلاقة التبادلية بين الفرد والدولة، بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بتلك القواعد الحاكمة والتي تختلف من دولة لأخرى.

على الرغم من اشتراك الكثير من الدول في القواعد الأساسية المنظمة للحياة داخل الدولة وبينها وبين الدول الأخرى، إلا إنه هناك بعض القوانين الغريبة التي تشتهر بها عدد من الدول، ومنها في ايرلندا حيث يمنع شرب الكحول أمام البشر، وفي سويسرا ممنوع سحب السيفون بعد العاشرة مساءً.

كما أنه من الممنوع بيع أو مضغ اللبان في سنغافورة، وكذلك حظر التجول ليلاًً بالملابس السوداء أو الأحذية المطاطية في استراليا، بالإضافة إلى أنه في جنوب أفريقيا غير مسموح للرجال السود بالسير في اتجاه الفتيات البيض.