تراند اليوم : العلاج الصحيح لانتفاخ ما تحت العين .

أسباب انتفاخ ما تحت العين



- اختزان واحتباس السوائل في النسج العينية والمنطقة المحيطة بالعين.

- ازدياد نسبة الشحوم في المنطقة المحيطة بالعين.

- ارتفاع ضغط الدم.

- العامل الوراثي.

- إصابة الشخص بالعطس وسيلان العين.

- إرهاق العين بالسهر كالجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لساعات متواصلة.



علاج الانتفاخ تحت العين



- الامتناع عن تناول الأطعمة المالحة في تلك الفترة.

- الإكثار من شرب السوائل بمعدل ليترين يوميا.

- ضع على عينيك شرائح خيار مثلجة لبضعة دقائق.

- ضع على عينيك أكياس شاي باردة لبضعة دقائق.

- ضع على عينيك قطعة قطنية مبللة بماء مثلج.

- ضع على عينيك كمادة قماشية مبللة بماء الثلج.

- لا تفرك عينيك.

- لا تضعي أية مواد تجميلية خلال تلك الفترة.

- النوم الكافي وتجنب السهر والجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة.

- الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي وكل ما يسبب الحساسية والعطس.