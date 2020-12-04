تراند اليوم : تناول الدجاج في المراهقة يحمي من سرطان القولون

واشنطن / مشرق نيوز /

توصلت دراسة أمريكية حديثة الى أن تناول الدجاج فى سن المراهقة يحمى من سرطان القولون فى سن الرشد، ومع أن معدى الدراسة لم يستطيعوا تفسير ذلك إلا أنهم لفتوا إلى احتمالية أن يكون ذلك مرتبطا بنظام غذائى صحى يستمر مدى الحياة.

وأجرى الدراسة باحثون من مدرسة الصحة العامة فى جامعة هارفرد ببوسطن على أكثر من 20 ألف سيدة ممن انتظمن فى تناول لحوم الدواجن فى مرحلة المراهقة،تبين خلالها أن النساء اللاتى تناولن الكمية الكبرى من الدجاج فى سن المراهقة كن الأقل عرضة للإصابة بهذا الورم. ورجح الباحثون أن تنطبق هذه النتائج على كلا الجنسين

وخلصت النتائج الى أن تناول الدجاج فى سن المراهقة يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون بنحو 20% وسرطان الشرج بنحو 50%".

اقرأ أيضاً

ولم تقدم الدراسة معلومات حول طريقة طهى الدجاج أو تناوله، وهل كان محضرا فى المنزل أم فى المطاعم.

وأشار الباحثون إلى أنهم لا يستطيعون تفسير هذه النتائج، إلا أنهم لفتوا إلى أن تناول الدجاج أثناء المراهقة قد يكون بكل بساطة علامة لنظام غذائى أو نمط حياة صحى قد يستمر لباقى الحياة.