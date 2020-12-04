تراند اليوم : مقتل شقيق الفنان فضل شاكر في معارك مع الجيش اللبناني

بيروت /وكالات / مشرق نيوز /

ذكرت صفحة الرسمية للإعلامي اللبناني طوني خليفة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلومات تفيد بقتل شقيق الفنان المعتزل فضل شاكر، والذي كان يشغل منصب المسئول العسكري لدى الأسير عبد الرحمن شمندر.

وقال طونى “هذا وسطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر بلاغات بحث وتحرى فى حق الشيخ أحمد الأسير و123 شخصا بينهم شقيقه وفضل شاكر، إضافة إلى باقى أفراد مجموعته الذين يتم البحث عن أسمائهم، وطلب ملاحقتهم وتوقيفهم وسوقهم مخفورين إلى دائرته”.

جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشار صورة لفضل شاكر وهو يحمل السلاح وعلى كتفه حزام من الرصاصات، وهو ما أثار العديد من التعليقات بين مؤيد ورافض مستنكر البعض أن يتحول “ملك الإحساس″ لهذه الصورة الفظة، التي مثلت لهم صدمة .

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