تراند اليوم : وكالة للأزياء لا توظف إلا "قبيحي" الشكل!

لندن مشرق نيوز

وكالة العارضين القبيحين والتي تتخذ العاصمة البريطانية "لندن" مركزاً لها تقوم بتعيين الأشخاص الغريبين وقبيحي الشكل وأولئك الذين تملأ الوشوم أجسادهم .

الوكالة تأسست عام 1969 من قبل مصورين للأزياء وتشمل لائحة العارضين لديهم أكثر من 1000 شخص من ضمنهم لاعبي كمال أجسام و فتيات ذوي لحى و رجال بعيون جاحظة.

وقد عمل العارضين في الوكالة مع كبرى شركات الأزياء الشهيرة حول العالم مثل كالفين كلاين وفوجوي الإيطالية، والغريب أن الأزياء التي يعرضها الأشخاص القبيحين تلاقي رواج أكبر من الأزياء التي يعرضها نظرائهم الوسيمين!.