تراند اليوم : الهيبة الرد 26 .. مسلسل الهيبة الرد حلقة ٢٦ السادسة والعشرين HD

نقدم لكم في لفتة درامية مسلسل الهيبة الرد 26 الحلقة السابعة والعشرين ، ويتحدث مسلسل الهيبة الرد حلقة ٢٦ عن شخص اسمه جبل ويمثل هذا الدور الممثل السوري تيم حسن فقد زوجته وطفله وبدأ يبحث عن الجاني.

يتعرض جبل خلال عملية البحث المستمرة من الجزء الأول للكثير من الأحداث المذهلة والمرعبة ويقع في مشاكل كبيرة تحيكها العصابات والمافيات.

ورغم ذلك إلا أن جبل يعتبر رمزًا للقبائل وللمناطق التي يعيش فيها والجميع يحترم هذا الشخص لما يقدمه من خير للناس.

يعرض المسلسل على القنوات التالي كل يوم ما عدا الجمعة والسبت هذا هو توقيت العرض الأول للمسلسل:

إم بي سي 4 - يعرض الساعة الـ 9:00 مساءً

إم تي في اللبنانية - يعرض الساعة الـ 8:00 مساءً

قناة السومرية الفضائية - يعرض الساعة الـ 9:09 مساءً

قناة إليانا - يعرض الساعة الـ 9:00 مساءً

قناة رؤية - يعرض الساعة الـ 9:30 مساءً - يعاد الساعة 3:30 ظهرًا

أما المشهد الثاني فهو ام جبل التي زارت قبر اخيها والد رانيا المقتول غدرا وكانت غاضبة جدًا قائلة له: "ان شوك بدأ يغزني كثيرا ويصعب عليا"

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