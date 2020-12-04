تراند اليوم : الهيبه الرد حلقه ٢٦ .. الهيبه الرد الحلقه ٢٦ HD مسلسل الهيبة الرد الحلقة 26 السادسة والعشرون كاملة HD

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في احداث الهيبه الرد حلقه ٢٦ استيقظت الهيبة على خبر الانفجار بين ابناء العم من عائلة جبل ومقتل عدد من الرجال واصابة اخرين.

وتجمع الرجال حول قهوة الهيبة يستمعون لروايات بعضهم البعض فمنهم من يؤكد الانفجار ومقتل جبل ورجاله ومنهم من يشكك في الامر.

وفجأة وصل نمر السعيد الى قهوة الهيبة ومعه عدد من السيارات وجلس متربعا على القهوة متفاخرا بما جرى

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وطالب الناس بضرورة طرد كل من يريد اثارة الفوضى واحداث المشاكل داخل الهيبة وترك الامر للناس تعيش بحرية وسلام وأمن

وانتهى مسلسل الهيبة الرد الحلقة 26 عند مشهدين خطيرين الأول مشهد اقتحام جبل لأحد مصانع نمر السعيد في الهيبة.

واكتشاف نمر ان الذي كان يتواصل معه عبر هاتفه المحمول هو نمر السعيد وليس صالح الذي يريد له الخير.

أما المشهد الثاني فهو ام جبل التي زارت قبر اخيها والد رانيا المقتول غدرا وكانت غاضبة جدًا قائلة له: "ان شوك بدأ يغزني كثيرا ويصعب عليا"