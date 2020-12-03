شاهد: تامر حسني "اتخانقنا على الفضائيات وهنتصالح بردوا على الفضائيات"

قام الفنان المصري أشرف عبد الباقي، بالتوسط لإتمام الصلح بين المجمين تامر حسني وأحمد السقا، بعد خلاف وقع بينهما مؤخراً وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 ، يوم أمس الأربعاء، ودعا عبد الباقي النجم تامر حسني للصعود على المسرح وخلال حديثهما ذكر حسني خلافة مع السقا: : "اتخانقنا على الفضائيات وهنتصالح بردوا على الفضائيات".

واستغل تامر حسني الفرصة وقام بمصالحة الفنان أحمد السقا، حيث قام بالنزول من على المسرح واحتضنه وصافحه أمام الجميع ليكون المهرجان سببًا في فض النزاع الذي نشب بينهما.

وحدث مؤخراً خلاف بين النجمين تامر حسني وأحمد السقا بسبب فيلم "الفلوس"، الذي قام ببطولته تامر حسني واستعان بأحمد السقا كضيف شرف. وفق مزمز".

وبدأ الخلاف حين كشف الفنان السقا عن زعله من تامر بسبب مشاركته معه في فيلم الفلوس كضيف شرف، ورغم ذلك تفاجأ من تصدر صورته واسمه على بوستر العمل كبطل للفيلم مما أضره.