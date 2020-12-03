تراند اليوم : زوجة ضابط سوري تقتله وتقطع جثته وتحرقها وتضعها في أكياس

كُشف النقاب، في #سوريا، عن واقعة وصفها معلقون بالعجيبة، ترد فيها تفاصيل مقتل ضابط في جيش النظام السوري، بعدما كان في عداد الذين يشار إليهم بالمختفين الذين "فقد الاتصال بهم"، في محافظة ريف العاصمة #دمشق.

ولفت في واقعة قتل هذا الضابط الذي أشارت وزارة داخلية النظام، الأسبوع الماضي، إلى اسم زوجته بالأحرف الأولى، فقط، قيام قتلته بتخديره ثم خنقه، ثم تقطيع جثته، ثم حرق أشلائها ورميها في أحد الآبار.

وتقول المعلومات إن قتلة هذا الضابط الذين نفذوا العملية بالاشتراك مع زوجته، إنهم بعدما لفّوا حبلاً حول عنقه، وضعوا رأسه في إناء مملوء ماءً، لقتله بالإغراق.

وتكتّمت وزارة داخلية #النظام_السوري، على دوافع تلك العملية، واكتفت بالقول إن زوجة هذا الضابط، وبالاتفاق مع 6 آخرين، قامت بالتحريض على قتله، والاشتراك معهم بتنفيذ العملية، بسبب "وجود خلافات ومشاكل عائلية مع زوجها"!

وقام قتلة هذا الضابط الذي لا يزال اسمه مجهولاً، بوضع حبوب مخدّرة في طعامه وشرابه، ثم تمكّنوا منه، فقيّدوه بحبل، ثم قاموا بلف هذا الحبل حول عنقه، لخنقه. وللتأكد من قتله، وضعوا رأسه في إناء مملوء بالماء، لإتمام عملية الخنق. وبعد أن تبين لهم أنه مات فعلاً، بدأوا بتقطيع جثته ومعهم زوجته، ثم وضعوا الأشلاء في أكياس رُميت في حفرة أضرموا فيها النار.

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وفي تفصيل يزيد الخبر غرابة وغموضاً، قيل إن قتلة الضابط مجهول الهوية، عادوا إلى المكان الذي أحرقوا فيه أشلاء جثته، بعد يومين من قيامهم بقتله، فنبشوا الحفرة وأخرجوا بقايا أشلاء جثته التي أحرقوها، ثم حملوها وألقوا بها في أحد الآبار، بحسب داخلية الأسد.

وعثر، في وقت لاحق، على أكياس سوداء تضم بقايا أشلاء جثته المحترقة. ولفت في هذا السياق، وجود الهاتفين الجوّالين للضابط القتيل، بين الأبنية السكنية، دون أن يقوم قتلة هذا الضابط بإتلافهما. مما زاد في غموض أسباب هذه الجريمة، بحسب معلقين.

قتلت زوجها وأحرقت جثته.. فماذا ستفعل بهاتفيه الجوّالَين؟

ومما زاد في غموض هذه الحادثة، تضارب المعلومات التي أوردتها داخلية نظام الأسد، في الخبر الذي نشرته على موقعها. إذ قالت إن المرأة اشتركت مع الباقين في قتل زوجها. ثم قالت إن بعضاً من منفّذي عملية القتل قاموا بإيصال جوّالي الضابط القتيل، إلى زوجته!

فكيف اشتركت الزوجة بقتل الضابط، "لأسباب عائلية"؟ وكيف قام القتلة بإيصال هاتفيه الجوّالين إليها، وهي كانت معهم في تنفيذ العملية؟

ومما زاد الغموض أكثر فأكثر، هو امتناع داخلية نظام الأسد عن ذكر اسم هذا الضابط، وكذلك امتناع جميع صفحات التواصل الاجتماعي الموالية للنظام، أولاً عن ذكر قصة ضابط مفقود، ثم امتناعها عن ذكر اسمه بعد كشف مقتله والقول إنه تم القبض على عدد من منفذي العملية.

واتفقت كل صفحات التواصل الموالية للنظام السوري، على تكرار خبر داخليته، بالحرف، دون ذكر أي إضافة تتعلق بهوية الضابط، ودون وجود أي تعليق يفيد بمعرفة هويته أو يتحدث عن أنه اختفى فجأة، في وقت سابق.

يشار إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لأنصار الأسد، تعكف على نشر أخبار ضباط #جيش_النظام، أولا بأول، إن تعرضوا لعملية اختطاف أو قتل أو غياب مفاجئ، أو حتى لو تلقوا ترقية. إلا في قصة هذا الضابط مجهول الهوية، فهو الوحيد الذي لا يوجد أي خبر عنه أو اسم أو حتى رتبة ولا مكان سكن. بالإضافة إلى عدم وجود أي بلاغ سابق باختفاء ضابط.

وعزّزت وزارة داخلية النظام السوري، شكوك القرّاء، في قصة الضابط القتيل، عندما قالت إن امرأة تدعى كذا وكذا، تقدمت ببلاغ عن اختفاء زوجها الذي يعمل بصفة ضابط. فكيف تتقدم امرأة ببلاغ عن اختفاء زوجها، وهو ضابط في جيش النظام، في الوقت الذي يفترض أن تكون مؤسسته العسكرية هي العارف الأول باختفائه والمبلّغ عنه؟ بحسب تعليقات عبّرت عن استغرابها من هذا التضارب في حيثيات الخبر الذي نشرته جهة أمنية تابعة للنظام السوري.