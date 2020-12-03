تراند اليوم : قيامة عثمان الحلقة 36 مترجمة بالعربية HD مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 36 مترجمة

قيامة عثمان36 مشاهدة وتحميل قيامة عثمان ٣٦ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 36 مترجمة وفي أحداث مسلسل عثمان الموسم الثاني الحلقة 36 يفجر عثمان البارود في وسط قلعة كجاهيستار ، ويقتل عدد من الصليبين ويخرج برفقة أخيه صافجي وعمه لخارج القلعة، فيما يترك بداخلها جكتوغ وصديقه، ويتنكرون بملابس الصليبين تمهيداً لفتح القلعة.

ويقوم جكتوع وصديقه بخداع الصليبين بأن هناك هجوم من القبو ويقوم بادخال المقاتلين إلى هناك، واغلاق الباب عليهم.

فيما يفتح جكتوغ الباب يصاب بأكثر من 6 أسهم ، لكنه يفتح الباب لجيش عثمان الذي يدخل القلعة فاتحاً.