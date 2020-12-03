تراند اليوم : بوراك أوزجيفيت سيقدّم أغنية دويتو مع هذه المغنية بمليون دولار

بعد مضي سنوات على تقديم الممثل التركي بوراك أوزجيفيت فيديو كليب رومانسي مع حبيبته سابقًا وزوجته حاليًّا فهرية أفجين في فيلمهما "العشق يشبهك"، وافق أوزجيفيت على تقديم فيديو غنائي إعلاني "دويتو"، مع المغنية الرومانية إلينا إلكسندرا لصالح إحدى شركات الشامبو العالمية، مقابل أجر قدره مليون دولار أمريكي، ويستعد لتصويره في الأيام المقبلة القليلة.

ويعدّ بوراك أوزجيفيت اليوم، الممثل التركي الأكثر طلبًا إعلانيًّا محليًّا وعالميًّا، حيث صوّر أفلامًا إعلانية ترويجية للعديد من الماركات العالمية لمستحضرات الشعر والملابس، والشامبوهات وشركات العقارات في الخليج العربي.

وحصد ثروة طائلة من الإعلانات فقط، من دون أرباحه الأخرى من التمثيل في الدراما والسينما.

من جهة ثانية، تسبب فشل فيلمه الأخير "أخي2" في دور السينما التركية، لعدم تحقيقه إيرادات عالية، بأزمة كبيرة بينه وبين صديقه وشريكه ببطولته، المغني مراد بوز، حيث حمّله بوراك مسؤولية فشله لحضور مراد حفل افتتاح واحد بتركيا، واعتذاره عن السفر معه للمدن التركية والدول الأوروبية لافتتاح الفيلم، ما أغضب بوراك، وجعله يقرر إنهاء صداقته بمراد التي دامت سبع سنوات، فقام بحذف صوره من حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستقرام".

