تراند اليوم : ارطغرل 110 :: أرطغرل 110 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 110 :: قيامة ارطغرل الحلقة 110 الموسم الرابع مترجم

متابعات/الخليج 365/ نقدم لكم عشاق الدراما التركية قيامة ارطغرل مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 110 الجديدة مترجمة للعربية ،مشاهد ارطغرل الحلقة 110 ننقلها لكم عبر موقع النور العربي مع ملخص لقصة مسلسل قيامة ارطغرل ، وبدأت قصة الغازي أرطغرل عندما ارتحل أرطغرل مع عشيرته إلى مدينة إرزينجان ، وكانت مسرحًا للقتال بين سلاجقة الروم و الخوارزميين ، فالتحق بخدمة الأمير علاء الدين سلطان قونية، إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة السلاجقة العظام.ثم تركت هذه العشيرة منطقة اخلاط حوالي سنة 1229 م تحت ضغط الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة، بفعل الحروب التي أثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي وهبطت إلى حوض دجلة نهر دجلة،وبدأ "القايون" الذين هم من فروع أتراك الأوغوز بالنزوح والهجرة كغيرهم من قبائل الأوغوز التركية الأخرى من الشرق إلى الغرب في زمن السلاجقة حتى وصلوا إلى الأناضول. أقطع سلطان سلاجقة الروم آنذاك علاء الدين كيقباد الأول لقبيلة القايي استيطان المناطق الغربية من الأناضول.

وبعد هجوم المغول على قبائل الاوغوز في آسيا الوسطى هربت قبيلة قايي بقيادة "سليمان شاه" وغرق "سليمان شاه" في نهر الفرات فأصبح إبنه "أرطغرل" قائد القبيلة و كل حلمهم كان إيجاد أرض صغيرة للسكن لكن "أرطغرل" اكتشف مخطط "البيزنطيين" باحتلال القدس-فلسطين فتدخل بجيشه الدين كان تعداده 2000 مقاتل فقط وساعد الدولة "السلجوقية" لمحاربة البيزنطيين كان "أرطغرل" مجاهد في سبيل الله محارب شجاع دكي وبعد تحقيقه الإنتصارات أعطاه السلطان "علاء الدين "أرض ليعيش فيها مع قبيلته لكن "أرطغرل"أصبح طموحه أكبر فبدأ بفتح الأراضي البيزنطية وأصبحت هده الأراضي ملك للمسلمين بعد وفاة "أرطغرل " عن عمر 90 سنة تزعم قبيلة "قايي" ابنه "عثمان" الدي أكمل المسيرة ووقف بجانب "الدولة السلجوقية" وأكمل الحرب ضد البيزنطيين وفتح عدة أراضي وبعد سقوط الدولة السلجوقية أعلن "عثمان غازي" استقلال قبيلته و أعلن عن دولة جديدة سمية بالدولة العثمانية انتسابا لعثمان ابن أرطغرل .

و اعتمدت قبيلة الكايي منذ عهد أرطغرل النهج الجهادي المحارب، و هي قبيلة تدين بالإسلام، و يعزو الكثير من المؤرخين الفضل إلى أرطغرل بن سليمان شاه في تأسيس اللبنات الأولى للدولة العثمانية.ويتناول رحلة قبيلتهم التركمانية بحثا عن وطن، بعد الاجتياح المغولي للعالم الإسلامي، وفي هذه الرحلة خاض أرطغرل ومحارِبوه معارك شرسة مع المغول القوة الصاعدة في الشرق، وحَاربوا الصليبيين القوة الزاحفة من الغرب.

في رحلتهم للتوجه إلى الأناضول حقق أرطغرل انتصارات كبيرة، لفتت الانتباه إلى قوته ورفعت من شأنه، فأعطاه أمير الدولة السلجوقية السلطان علاء الدين الأول قطعة أرض على حدود الإمبراطورية البيزنطية انطلقوا منها لتأسيس السلطنة التي تحولت إلى خلافة.ونجح المسلسل في تقديم صورة الصراع الذي كان يعيشه العالم الإسلامي في هذه الفترة، وكيف تسببت الانقسامات والضعف في زيادة النفوذ الصليبي، وتجنيد الجواسيس والوزراء في القصور لتدمير الدول من داخلها، بحسب الباحث "عامر عبد المنعم".

يركز المسلسل على مواجهة المسلمين مع القوى الخارجية المعادية، ودور الخيانة في استنزاف قوتهم، في إشارات ذكية لما تواجهه الدولة التركية من مؤامرات، إلا أن الرسالة التي تتكرر في كل الحلقات هي الثقة في الانتصار رغم كل العراقيل.ويشتهر مسلسل قيامة ارطغرل بشكل كبير في الوطن العربي، بسبب مناقشة كافة الأحداث التاريخية التي وقعت في القرن 13 الماضية، وذلك في منطقة حلب وأنطاكية، حيث شهدت المنطقة صراعات كبيرة وقوية للغاية، وذلك بسبب هجوم المغول على العرب ومحاولة إنهاء الخلافة العباسية والتي كانت ضعيفة في وقتها، حيث يناقش المسلسل توحد البلاد المتفرقة من أجل التصدى للمغول.

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