دراسة سويدية تكشف حقيقة مذهلة عن الماء

رصدت دراسة سويدية حديثة، تحول الماء السائل من حالة إلى أخرى، عندما تختلف الظروف المحيطة به، وهو ما يكشفُ حقيقة جديدة "مذهلة" عن العنصر الأكثر أهمية وحيوية في نشوء الحياة على كوكب الأرض.

حيثُ أجرى باحثون في جامعة استوكهولم، دراسة بواسطة أشعة الليزر لأجل رصد حالتين اثنتين لما يكون عليه الماء السائل .

ووفق الدراسة، فإن سائلي الماء اللذين جرى رصدهما معا، يتشكلان معا من جزيئات H20.

وبرز سائلا الماء بشكل واضح، واتضح الفرق بينهما، عندما كانت حرارتهما في حدود 63 درجة مئوية تحت الصفر.

وأوردت الدراسة، أن هذين السائلين من الماء موجودان فعلا، أما الفرق بينهما فيكمن في درجة الضغط وفارق في الكثافة يقارب 20 في المئة.

ولاحظ الباحثون أن الماء يتحول من حالة إلى أخرى، عند تغيير مستوى الضغط قبل أن يتجمد الماء .

وأفاد علماء، بأن الماء يتصرف على نحو غريب عندما نقارنه بباقي الأشياء الأخرى على الأخرى.

وهٌنا يقصد العلماء بأن بعض عناصر الماء مثل الكثافة والحرارة والاستجابة للضغط، تختلف اختلافا تاما عن باقي السوائل التي نعرفها.

وبيّنت الدراسة، أن هذين السائلين ينفصلان عبر طبقة عازلة فيما بينهما، كما يحصل عندما يجري مزج الزيت والماء. وفق موقع مزمـر