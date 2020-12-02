تراند اليوم : عثمان 36 ،، المؤسس عثمان الحلقه 36 HD قيامة عثمان الجزء الثاني الحلقة 36 مترجمة للعربية HD

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 36 مشاهدة وتحميل المؤسس عثمان الحلقه 36 أونلاين بجودات عالية عثمان 36 قيامة عثمان الجزء الثاني الحلقة 36 وقصة هذا العمل أنه من الأعمال التي تحاكي نشأة الدولة العثمانية والبعد التاريخي الكامل لهذه الدولة، وانتقالها من البدايات إلى التقدم، والعقبات التي واجهتها وخصومها وأعدائها فقي إطار تشويقي كبير.

أبرز ابطال مسلسل المؤسس عثمان هو الفنان بوراك اوزجيفيت والذي يقوم بدور ” غازي عثمان ” وهو مؤسس الدولة العثمانية التي استمرت لستة قرون وإمتدت في مناطق مُتعددة من العالم وضمت دُول عِدة، وسوف يتناول مسلسل المؤسس عثمان الحقبة التاريخية للدولة العثمانية في ذلك الوقت وأهم ما مرت به من أحداث، وكان قد بدأ عرض المسلسل في 20 نوفمبر 2019 وسوف يستمر عرض الحلقات بواقع حلقة أسبوعياً من خلال القنوات الناقلة له والتي أولها قناة أي تي في التُركية التي حصلت بحق حصري على عرض كافة حلقات المسلسل من خلال الشركة المُنتِجة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة دعوة

يمكن وضع التردد الخاص بقناة الدعوة التي قيل في بداية بث المسلسل أنه سيعرض عليها، قبل أن يهر أن الأمر غير صحيح، وإليكم تردد قناة الدعوة:

القمر; نايل سات.

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التردد ومعدل الترميز :12687 أفقي 27500.

3/4.

لكن يمكن أن تشاهدوا بث المسلسل الساعة الثامنة مساء على قناة اليرموك الأردنية على تردد 11678 رأسي بتقنية HD.

أهم أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يشارك في أداء مسلسل المؤسس عثمان نُخبة من ألمع وأبرز الفنانين الأتراك، وهو مسلسل تاريخي تُركي يتحدث عن الدولة العثمانية القديمة وتأسيسها وما شهدته ومرت به من أحداث وتطورات وتغيرات على مدار سنوات الحكم العثماني، وقد تحصلنا على قائمة تضم صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2019 الذين وقع عليهم الإختيار من قبل الشركة المُنتجة والمخرج لأداء الأدوار المختلفة في المسلسل.