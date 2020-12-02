صور : اكتشاف 400 قبر إسلامي في إسبانيا

عثر عمال بناء في مقاطعة سرقسطة بشمال شرق إسبانيا، على مقبرة قديمة تحتوي رفات أكثر من 4500 جثة .

وقال علماء الآثار، بأن الاكتشاف مذهل وغير متوقع ويمكن أن يساعدهم في فهم أفضل لـ"الغزو الإسلامي" لشبه الجزيرة الإيبيرية، أو ما يطلق عليه المؤرخون العرب "ال فتح الإسلامي للأندلس".

يشار إلى أن العمال عثروا على الرفات أثناء قيامهم بتوسيع طريق في تاوست، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة سرقسطة.

ثم جرت عمليات تنقيب واسعة النطاق على امتداد 20 ألف متر مربع تقريبا، اكتشف علماء الآثار 400 قبر في مقبرة تضم رفات لأكثر من 4500 جثة.

ولفت علماء الآثار إلى أن القبور تعود لمسلمين بالاستناد إلى طريقة الدفن، التي كانت "تتماشى مع التقاليد والشريعة الإسلامية"، ذلك أن جميع الهياكل العظمية دُفنت وفقاً للعادات الإسلامية، إذ أنها تواجه الجنوب الشرقي باتجاه مكة، على حد قولهم.

ووصف الباحثون أن الاكتشاف يشير إلى وجود مجتمع مسلم كان يسكن المنطقة، ويأملون أنه بمجرد اكتمال اختبار الحمض النووي، أن تقدم القرائن الموجودة أدلة حول تحول المنطقة إلى الإسلام. وفق روسيا اليوم