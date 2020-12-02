تراند اليوم : نتائج الطلبة الدراسية في البحرين 2020.. نتائج الطلبة البحرين .. نتائج الطلبة الدراسية البحرين 2020

نتائج الطلبة الدراسية .. نتائج الطلبة البحرين .. نتائج الطلبة الدراسية البحرين 2020 نتائج الثانوي البحرين و نتائج الثالث إعدادي في البحرين من الصف الرابع إلى الثاني الإعدادي تتيح هذه الخدمة المقدمة من وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف الرابع إبتدائي إلى الصف الثالث الثانوي احتمالية الإطلاع على نتائج الاختبارات النهائية.

كما طورت الحكومة الإلكترونية رابطًا للنتائج الأكاديمية الإلكترونية للطلاب من خلال خدمة تقدمها وزارة التعليم للطلاب والطالبات للاستعلام عن نتائج الاختبارات لجميع المستويات الأكاديمية ، حيث توفر نتائج لطلاب الصف الرابع. الابتدائي إلى المستوى الثانوي الثالث ، كما هو مبين في هذه الصورة.

لعرض نتائج الطلبة الدراسية التي تم إصدارها، الرجاء الضغط على وصلة “عرض” وإدخال معلومات الطالب المطلوبة ثم الضغط على “إرسال”.

إذا كان نوع المرحلة “من الصف الرابع إلى الثاني الإعدادي” يرجى إدخال تاريخ الميلاد.

لو كان نوع الفترة “الثالث الإعدادي” فيرجى إدخال رقم الجلوس.

لو كان نوع الفترة “الثانوي” فيرجى إدخال العدد الأكاديمي مجزئا برقم التسلسل والسنة الدراسية

لطباعة النتائج، الرجاء الضغط على “طباعة”.

نتائج الطلبة الدراسية: نتائج الثانوي البحرين و نتائج الثالث إعدادي في البحرين نتائج الطلبة الدراسية البحرين 2019/ 2020 الفصل الأول ليتم إعلامك بالنتائج فور صدورها عن طريق استلام التنبيهات وعبر البريد الإلكتروني، الرجاء الالتحاق عن طريق تطبيق “نتائج الطلبة الدراسية” والممكن تحميله من bahrain.Bh/apps.

المراحل الدراسية للفصل الدراسي

نوع المرحلة

التاريخ المتوقع لإصدار النتائج

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عرض النتائج

الثانوي

الثالث إعدادي

من الصف الرابع إلى الثاني الإعدادي