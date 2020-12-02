تراند اليوم : بالصور/ تساقط الثلوج على جنوب سيناء بمصر

سانت كاترتين ( سيناء ) - الخليج 365

تساقطت الثلوج، على مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، صباح الجمعة، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وقال اللواء طلعت عناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت في الساعات الأولى من صباح الجمعة تساقط الثلوج، وانخفضت درجات الحرارة ، إلى 2 تحت الصفر، وتعتبر سانت كاترين أول مدينة تسجل هذه الدرجة هذا العام.

وأضاف اللواء عناني، أن المدينة تستعد لاستقبال موسم سقوط الثلوج. ويتم تفعيل إجراءات السلامة في مناطق جبل موسى والوديان وذلك لضمان عدم تعرض الزائرين لأي خطر.

وأعلن رؤساء الأحياء و الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ، والتوجه بسيارات شفط المياه في المناطق التي تراكمت فيها الثلوج حتى يتمكن المارة من العبور. كما يتم تطهير مخلفات السيول والبحيرات والسدود التي تم إنشاؤها ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول.

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