تراند اليوم : لائحة المستفيدين من التقاعد النسبي 2020 .. نتائج التقاعد النسبي 2020

لائحة المستفيدين من التقاعد النسبي 2020 .. نتائج التقاعد النسبي 2020 يترقب الكثير من التونسين لحظة الكشف الرسمي عن نتائج ولوائح المستفيدين من التقاعد النسبي في تونس للعام 2020 اللوائح الكاملة لجميع المستفيدين .

فقد أعلنت بعض الأكاديميات الجهوية عن نتائج المستفيدين من التقاعد النسبي 2020 ، سوف يتم الإعلان عن النتائج ولوائح المستفيدين بشكل تدريجي فور الحصول عليها.

تجدون اللوائح الكاملة للمستفيدين من التقاعد النسبي من خلال تحميلها من الروابط المباشرة أسفله.

شروط الإستفادة

- أن يكون الموظف (ة) مرسما(ة)

- ان يكون الموظف(ة) قد قضى اكثر من 30 سنة من الخدمة الفعلية الى غاية التاريخ المعلن مع التذكير أن هذه المدة تحتسب ابتداء من تاريخ التوظيف ،دون احتساب فقرات التوقف عن العمل - الإستداع - وكذا فترة التوقيف عن العمل ( رخصة مرضية ) وكذا فترات قضاء عقوبات الإقصاء المؤقت عن العمل .

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مسك ايداع الطلبات

مسك المعطيات المتعلقة بالطلب والمصادقة عليها مباشرة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهذه العملية مع تحميل الوثائق التالبي:

- بطاقة المعلومات

- نسخة من البطاقة الوطنية

- شيك ملغى اوشهادة التعريف البنكي

- استخراج الطلب من الموقع المذكور وارساله عبر التسلسل الإداريقصد توقيعه وابداء الرأي فيه والمصادقة عليه من طرف الرؤساء التسلسليين عبر الرابط الإلكتروني المذكور.

حيث أكدت وزارة التربية الوطنية أن عدد طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي هذا العام بلغ 4070 طلب، حسبما ذكرت وزارة التربية الوطنية.

هذا ويقوم موقعنا الاخباري، بنشر كافة لوائح التقاعد النسبي للعام 2020 في الموعد المحدد عبر موقعنا الاخباري، فعلى الراغبات و الراغبين في الاطلاع على نتائج الخاصة بالتقاعد النسبي برسم سنة 2020 يمكنكم الضغط على الرابط التالي للاطلاع على كافة النتائج في جميع الاكاديميات.