تراند اليوم : مصرع والد الفنان ايهاب توفيق في حريق ضخم بفيلا ( بالفيديو والصور )

القاهرة - الخليج 365

لقى والد الفنان المصري إيهاب توفيق مصرعه، اثر الحريق الذى شب بفيلته صباح اليوم الخميس بمدينة نصر.

وبحسب وسائل اعلام مصرية، فقد توفي والد الفنان ايهاب توفيق اثر تعرضه للاختناق نتيجة الحربق مما أسفر عن مفارقته الحياة، كما أسفر الحريق عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيلا، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وأشارت الى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لغجراء المعاينة، وبيان سبب الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وإصابة والد الفنان باختناق ونقل إلى المستشفى.

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وأكد العاملين في المنزل، أن النيران اشتعلت بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، لم يستطع أحد السيطرة عليها، ما أسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته بحسب موقع "مصراوي".

وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق بفيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، على الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

















