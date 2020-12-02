تراند اليوم : 348 روانديا يعلنون إسلامهم خلال قافلة طبية للندوة العالمية

جدة (إينا) -مشرق نيوز

أعلن 348 رواندياً إسلامهم من خلال قافلة الرحمة الطبية الدعوية التي نفذتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في منطقة غاشورا وضواحيها بدولة رواندا بالقارة الأفريقية على مدار شهر كامل، وتكونت من 9 دعاة و 4 أطباء، حيث يقوم دعاتها بإلقاء محاضرات تعريفية بالإسلام ودعوة غير المسلمين من أهالي المنطقة أسفرت عن إسلام مئات الروانديين.



كما قدمت القافلة خدماتها الطبية التي لبت حاجة المواطن في مناطق التواجد، حيث يقوم الأطباء بإجراء عمليات جراحية لختان أطفال المسلمين والمهتدين الجدد وغيرهم من المحتاجين، وصرف الأدوية اللازمة مجاناً، كما أجريت ـ حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ـ 561 عملية جراحية، إضافة إلى تقديم الهدايا للمهتدين والمهتديات تمثلت في الحجاب الإسلامي للمهتديات وقلنسوة للرجال وكتيبات تعلم المبادئ الأساسية في الإسلام.



يذكـر أن نسبة المسلمين في رواندا أقل من 5 %، بينما تشكل نسبة النصرانية الكاثوليكية والوثنية 95 %، الأمر الذي يدعو إلى بذل مزيد من العمل الخيري الإسلامي لمساعدة فقراء الأقلية المسلمة.