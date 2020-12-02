تراند اليوم : كيف تتجني أخطار صبغة الشعر ؟

ما هي أضرار ومشاكل صبغة الشعر؟

- أضرار صبغة الشعر على البشرة: يكمن ضرر الصبغة على البشرة حينما يستخدمها أشخاص يعانون من حساسية تجاه أي مكون من مكونات الصبغة، وفي هذه الحالة تسبب الصبغة التهابات للجلد حول الشعر المصبوغ.

- أضرار صبغة الشعر على الشعر: تتسبب الصبغة في زيادة خشونة الشعر وتلفه أو سقوطه وذلك بسبب المواد الكيماوية التي تدخل في تركيب الصبغة.

- أضرار صبغة الشعر على الجنين والأم الحامل: يُنصح بتجنب استعمال صبغات الشعر أثناء الحمل بسبب احتمال حدوث حساسية نتيجة استعمال صبغة الشعر وما يترتب على ذلك من تناول الأم الحامل بعض أدوية الحساسية التي تؤثر على الحمل والجنين.

ولتجنب أضرارومشاكل صبغات الشعر ينصح بإتباع الآتي:

- اختبار لون الصبغة على خصلة مخفية من الشعر.

- قص أطراف الشعر المصبوغ لتجنب زيادة تقصف الأطراف.

- انتقاء الشامبو الذي يلائم الشعر المصبوغ، للتأكد من عدم احتوائه على مواد تسبب سحب الصبغة من الشعر.

- تجنب تعرض الشعر لأشعة الشمس الضارة.

- الابتعاد عن استخدام المجفف في تصفيف الشعر بعد صبغه مباشرة.

- المداومة على عمل حمامات زيت للشعر.

- فرك البشرة بكمية من معجون الأسنان لإزالة البقع الناتجة عن الصبغة.

- الاهتمام بغسل الشعر بماء مضاف إليه خل التفاح لإعادة اللمعان للشعر مرة أخرى بعد الصبغة.

- استعمال الصبغات الخالية من الأمونيا والتي تحتوي على نسبة ضئيلة جداً من مادة بارا فينيل ثنائي الأمين ؛ لأن هذه المادة سامة وتسبب الحساسية، كما أنها قد تسبب الإصابة بالسرطان.

- استشارة خبراء التجميل عن صبغات الشعر ذات الجودة العالية.

- تجنب تفتيح خصلات الشعر أكثر من اللازم حتى لا يحدث تلف للشعر.

- التقليل من السعي وراء الموضات الجديدة في صبغ الشعر؛ حيث تؤدي متابعة الموضة وتكرار صبغ الشعر لإرهاق وإجهاد الشعر.