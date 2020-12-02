تراند اليوم : طريقة تحضير صينية الدجاج بالفاصوليا

نقدم لكِ سيدتي من مطبخ طبق اليوم، طريقة تحضير صينية الدجاج بالفاصوليا.

المقادير:

كوبان دجاج شرائح .. كريمة مخفوقة .. كرفس.. بصل مفروم مقطع قطع صغيرة.. نص كوب فطر ..ملعقتان حساء نكهة دجاج.. نصف ملعقة صغيرة ملح..ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.. نصف ملعقة مسحوق بصل.. نصف ملعقة مسحوق ثوم.. نصف كوب مايونيز..كوبان جبنة تشيدر .. كوب بصل مشوح للتزيين .. كوب فاصوليا خضراء مجمدة ..ملعقة زبدة