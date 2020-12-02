هكذا احتفل "غوغل" باليوم الوطني الـ49 للإمارات

احتفل محرك البحث "غوغل"، اليوم الثلاثاء 02 ديسمبر/كانون الأول، باليوم الوطني الـ49 لقيام دولة الإمارات العربية، بقيادة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الثاني من ديسمبر من عام 1971.

وضع محرك البحث "غوغل"، صورة العلم الإماراتي في الصفحة الرئيسية، احتفالاً باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة. وفق "سكاي نيوز"

ومن جانبها، دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الأفراد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة والاحتفالات الوطنية، ومنها اليوم الوطني الـ49 للإمارات.



