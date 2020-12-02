تراند اليوم : كشف اسماء المصابين بفيروس كورونا اليوم غزة

غزة/ الخليج 365/

كشف اسماء المصابين بفيروس كورونا اليوم غزة تنشره لكم الخليج 365، مع الحصيلة اليومية للإصابات وعدد الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 7 وفيات و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تقرير الحالة الوبائية اليومي الذي وصل "الخليج 365"، أنها أجرت أكثر من 2678 فحصًا مخبريًا خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى تعافي 355 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت الصحة أن إجمالي المصابين بلغ 22196 إصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 10000 حالة، وإجمالي المتعافين 12078 حالة، بينما إجمالي الوفيات 118 حالة وفاة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 311، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 133 حالة.