تراند اليوم : سائق مقدسي يعيد مبلغ 10 آلاف دولار الى يهودي متدين

القدس المحتلة / الخليج 365

سلم سائق حافلة من مدينة بيت حنينا في القدس المحتلة مبلغ عشرة الاف دولار ،فقدها مسافر يهودي متشدد من مدينة بني براك بتل ابيب ، عثر عليها خلال عمله الى الشرطة الاسرائيلية .

وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان لها ان "شرطة تل ابيب تسلمت مبلغ 10 الاف دولار من سائق باص عربي من حي بيت حنينا في القدس الشرقية يعمل على الخط رقم 422 التابع لشركة /افيكيم/ من القدس في اتجاه مدينة بني براك".

ويشار الى أن مدينة بني براك شمال شرق تل ابيب يعيش فيها المتدينون المتشددون في اسرائيل.

واضاف البيان ان "السائق عثر على مبلغ المال عند انتهاء رحلته ووصوله الى مدينة بني براك، وكان أحد المسافرين قد نسيه في الباص".

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وسلم السائق النقود للشرطة التي نشرت اعلانا في صحيفة محلية. وبعد ذلك تسلمها صاحبها مثنيا على امانة السائق.

وقال السائق رمضان جمجوم (35 عاما) لوكالة فرانس برس "ان النقود كانت في رزمة مربوطة وسقطت من الراكب، ناديته لكنه لم يسمعني لانه كانت يتحدث عبر الهاتف الخليوي، وبعدها ذهبت وابلغت الشرطة وسلمتها المبلغ".

واضاف "النقود لم تغرني، اعدتها لانها ليست مالي وتفرض علي اخلاقي وديني ان اعيدها لانني اريد الكسب بالحلال فقط".

ولم يتسلم جمجوم أي مكافأة ولكنه حصل على شهادة شكر من شركته.

واعتبرت الشرطة ان "حادث اعادة النقود نادر الحصول وخصوصا ان الفقر ينتشر بكثرة في القدس الشرقية".

ويسود التوتر مدينة القدس المحتلة جراء التصعيد الاسرائيلي عبر اجراءات لتهويدها.