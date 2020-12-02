تراند اليوم : 10 فوائد ستجعل البطيخ فاكهتك المفضلة

نحافظات- الخليج 365:

يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة واللذيذة، لاسيما في الليالي الصيفية شديدة الحرارة، لكن هذا ليس كل شيء، فالبطيخ يتميز بفوائد صحية جمة، وذلك بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات، الأملاح المعدنية، والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة الهامة للجسم.

فإذا كنت ممن لا يميلون إلى تناول البطيخ، فإليك 10 فوائد صحية ستجعل منه فاكهتك المفضلة على الدوام، حسب ما جاء في موقع "كير2" المعني بالصحة:

1 - الوقاية من سرطان الثدي والبروستاتا

تعمل مادة الليكوبين المغذية والتي تضفي على البطيخ اللون الوردي، على خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء و #سرطان البروستاتا لدى الرجال.

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2 - تحسين الأوعية الدموية

خلص باحثون من جامعة تكساس إلى أن البطيخ يحتوي على مكونات تجعله كالفياغرا تماماً، فهذه المكونات تحفز الأوعية الدموية وتعمل على زيادة الرغبة الجنسية.

3 - الحد من الإصابة بأمراض القلب

كما تم ربط مادة الليكوبين الموجودة في البطيخ بالحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، #تصلب_الشرايين وارتفاع #ضغط_الدم.

4 - إنقاص الوزن

ونظراً لاحتوائه على مادة السيترولين، والتي تساعد في منع تراكم الدهون بالخلايا بعد تحولها في الجسم إلى أحماض أمينية تسمى أرجينين، يعتبر البطيخ وسيلة آمنة وفعالة في #إنقاص_الوزن غير المرغوب فيه.

5 - الوقاية من الشيخوخة المبكرة

كما يحتوي البطيخ على مركبات الفلافونويد، الكاروتين والتريتيربينويد، والتي تتميز بقدرات مضادة للأكسدة تعمل على تدمير الجذور الحرة الضارة في الجسم مما يؤخر مرحلة #الشيخوخة.

6 - المحافظة على الكبد

يحتوي البطيخ على كميات وفيرة من الجلوتاثيون، وهو عنصر غذائي هام للحفاظ على صحة #الكبد.

7 - صحة البشرة

كما تحتوي هذه الفاكهة المنعشة على كميات كبيرة من البيتاكاروتين الضرورية للحفاظ على #بشرة_صحية.

8 - تعزيز المناعة

كما أن احتواءه على فيتامين C، يجعل من البطيخ وسيلة فعالة في تعزيز #مناعة_الجسم.

9 - منع الجفاف

92% من البطيخ عبارة عن ماء، مما يجعله خيارا ممتازا ومنعشا لمنع الجفاف وإعادة ترطيب #خلايا_الجسم.

10 - مضاد للالتهاب

يلعب البطيخ دورا هاما جدا في علاج العديد من الالتهابات في الجسم خاصة #التهابات_المفاصل، وذلك بفضل احتوائه على فيتامينات عديدة ومواد مضادة للأكسدة.