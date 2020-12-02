تراند اليوم : نادلة أعطاها زبونا بقشيشاً غير متوقع داخل ظرف .. فماذا وجدت فيه ؟

لندن - وكالات - الخليج 365

في حادثة مثيرة، حصلت نادلة أمريكية على بقشيش “غير متوقع″، ويمكن وصفه بـ “الخيالي”، نظرًا إلى قيمة الفاتورة نفسها.

ووفق صحيفة “واشنطن بوست”، فإن برينا سيغل، البالغة من العمر 21 عامًا، حصلت على 1200 دولار، بقشيش فاتورة لم تصل إلى 20 دولارًا.

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وذكرت الصحيفة، إن النادلة تعمل في مطعم بنيوجرسي، وأعطاها البقشيش زوجان، بدا عليهما اللطف، على ما قالت لاحقًا، موضحة: “ما زال هناك ناس لطفاء في هذا العالم”. وقالت: إن هؤلاء أعطوها ظرفًا، وطلبا منها فتحه بعد مغادرتهما، وحين فتحته صدمت بالمبلغ الذي وجدته.

وقالت برينا: إنها لم تتوقع الحصول على هذا المبلغ في حياتها كلها من وراء خدمة الزبائن في المطاعم، مشيرة إلى أن الأمر برمته بمثابة “صدمة جميلة”، وموضحة أنها لم تعلم لما اختاراها هي ليعطياها هذا المبلغ، الذي ستسدد به أقساط جامعتها.