تراند اليوم : زوجان صينيان يسعيان لتغيير جنسيهما واستبدال أدوارهما

بيجينغ - وكالات - مشرق نيوز -

ذكرت صحيفة " الشعب " الصينية الاربعاء ان زوجان صينيان لم يمض على زفافهما عام واحد، قررا الخضوع لجراحة تغيير جنسهما ثم استبدال الأدوار الزوجية ومواصلة العيش سوياً كزوجين.

وأفادت الصحيفة ان الزوج تشنغ لي، والزوجة جيانغ لينغ، بمقاطعة هونان الصينية، مصممان على تغيير جنسيهما وتبادل الأدوار الزوجية.

وأشارت إلى ان تشنغ، من مواليد عام 1975، ويحب التمتع بعناية الآخرين، ونقلت عنه قوله "لو أصبحت فتاة حقيقية، فسأتمتع دائماً بعناية جيانغ خاصة وأنني أحب التمتع بشعور عناية الآخرين بي، وهذا يجعلني أعود إلى الدفئ والحب الذي كنت أنعم بهما سابقاً".

أما الزوجة فقالت "إذا أجريت عملية وأصبحت ذكراً، وأصبح تشنغ أنثى، ثم تزوجته مرة أخرى، فإن حماتي لن تتمكن من إساءة معاملتي في المستقبل".

وعند الحديث عن الحياة بعد تغيير الجنس، قالت جيانغ أنها ستواصل العيش مع تشنغ لكن الاختلاف الوحيد هو أنه قبل أشهر قليلة طلب هو يدها للزواج، أما بعد تغيير الجنس، فستطلبه هي للزواج.

لكن جيانغ تأمل بإنجاب طفل من تشنغ قبل الخضوع للجراحة.