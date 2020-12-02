تراند اليوم : أفكار تساعد على إضاءة بيوتنا بالقرآن الكريم

هل فكرتِ يوماً أن تجتمعي أنت وزوجك والأبناء لتلاوة كتاب الله؟ هل تسعين لتحفيظ أطفالك القرآن الكريم؟ هل لديك ورد يومي مع أسرتك لتلاوة القرآن؟!

تساؤلات كثيرة إذا حددنا إجابتها فسنحيا بالقرآن طوال حياتنا وسيكون لسان حالنا، نتلوه في جميع أوقاتنا فيريح بالنا ويشرح صدرنا.

إليكِ مجموعة من الأفكار العملية التي ستساعدك على إضاءة بيتك بالقرآن الكريم:

1. قراءة جزءاً من القرآن الكريم يومياً.

2. حفظ جزء من القرآن الكريم ولو آية واحدة يومياً.

3. تحديد آية مما نحفظه لنطبقها في حياتنا على مدار الأسبوع.

4. السعي لتحفيظ الأطفال الصغار القرآن دون أجر وبصورة صحيحة.

5. وضع خطة لحفظ القرآن الكريم حسب فترة زمنية تناسبنا.

6. حضور مقرأة لتلاوة وحفظ القرآن الكريم.

7. قراءة قصص القرآن والاستمتاع بها ومحاولة فهمها وأخذ العبرة العملية منها.

8. الحرص على قراءة تفسير مبسط للقرآن الكريم.

9. سماع القرآن الكريم بشكل دائم من الإذاعة أو الأشرطة في بيوتنا وسياراتنا وأماكن عملنا.

10.دراسة أحكام القرآن والتجويد

12.حمل المصحف دائماً معنا في أي مكان نتجه إليه.

13 .الحرص على تلاوة السور التي حددها النّبي الكريم في أوقات معيّنة، كسورة الكهف يوم الجمعة، وآيات أذكار الصباح والمساء وغيرها.



هيا نقبل على الله ولنجعل شعارنا " سنحيا بالقرآن" حقاً هو خير حياة لنا، ولا أجمل من كلمات كتاب الله عزوجل.