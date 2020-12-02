تراند اليوم : فلكيان سعوديان: شهر رمضان 30 يوماً والعيد يوم الأحد

الرياض - مشرق نيوز -

اتفق الباحثان الفلكيان الدكتور صالح العجيري وعادل السعدون على أن شهر رمضان لهذا العام سيكمل عدته ثلاثين يوما، وأن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الأحد المقبل.

وأوضح الباحثان أن هلال شهر شوال يولد عصر يوم الجمعة، ويغرب مساء الجمعة قبل غروب الشمس بمقدار دقيقة، وبذلك تتعذر مشاهدته.

وقال الدكتور العجيري إن شهر رمضان ستكتمل عدته ثلاثون يوما ويولد هلال شهر شوال فلكيا عصر يوم الجمعة الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة والخمسون بتوقيت جرينتش، ويغرب مساء الجمعة قبل الغروب بمقدار دقيقة وبذلك تتعذر مشاهدته.

ومن عنيزة بالقصيم وسط السعودية أكد الدكتور عبدالله المسند الباحث الفلكي وعضو هيئة التدريس في جامعة القصيم أن على مجلس القضاء الأعلى دعوة الناس لرؤية الهلال في الوقت الصحيح المقدر.

وقال لنشرة "الرابعة" إنه يأمل أن يستجيب مجلس القضاء الأعلى ولا يدعو الناس إلى رؤية الهلال يوم الجمعة، لأن ذلك مستحيل فلكيا.

وقال إن عدم الاهتمام بالدعوات العلمية قد يوقعنا في أخطاء كما حدث في سنوات سابقة.