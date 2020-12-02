تراند اليوم : مقهى للمكتئبين بالصين يتيح لرواده التعبير عن حزنهم بالبكاء الجماعي

شنغهاي - وكالات - مشرق نيوز -

وافقت الحكومة الصينية على افتتاح مقهى للحزن يتيح لرواده التعبير عن حزنهم بالبكاء الجماعي، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وذكرت الصحيفة إن تكلفة ارتياد المقهى تبلغ "50 يوان"6 دولارات"، لكل ساعة مع تقديم أفضل المشروبات للزبائن الذين يذهبون للبكاء.

وأضافت أن المقهى يوفر المناديل وزيت النعناع لتخفيف آلام المكتئبين، كما يقدم البصل والفلفل الأحمر لمساعدة الذين يرغبون في ذرف الدموع.

وأكد خبير أمراض نفسية وعصبية أن هذه الطريقة تساعد في علاج المشكلات النفسية، مشيرا إلى أن لها أساسا علميا في طب النفس يعرف باسم العلاج الجماعي الذي يعتمد على اجتماع أصحاب المشكلات النفسية في مكان واحد للتنفيس عما بداخلهم بالفضفضة والحديث عن مشاكلهم.

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بالاضافة الى عزف الموسيقا الحزينة داخل المقهى الذي يوفر لأصحاب العلاقات العاطفية المحطمة دمى على شكل نساء ليدفعوها، جانبا أو يضربوها للتنفيس عن غضبهم أيضا.