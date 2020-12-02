تراند اليوم : الهيبة الرد الحلقة ٢٥ .. مسلسل الهيبة الرد الحلقة ٢٥ كاملة HD شاهد vip الهيبة الرد

الهيبة الرد الحلقة ٢٥ مشاهدة وتحميل مسلسل الهيبة الرد الحلقة ٢٥ بجودة عالية الهيبة الرد الحلقة ٢٥ كاملة ،و يدور حول تجارة السلاح، والعيش في حالة من الرهبة والخوف في الجبال، والذي يعود من جديد، من أجل استكمال ما تمر تركه خلال الجزء السابقة بعد إن عاشت عاليا بين تجار السلاح من أجل أن تحافظ علي حق الحضانة لأبنها، والزواج من أخ زوجها المتوفى جبل.

ولكن هذا الجزء تتعرض عليا فيها للقتل علي يد أعداء الجبل، حيث يكبر أبنها في ضل حالة من القتال المستمر بين المجموعات المسلحة، وتجار السلاح، الذي يسعي من خلالها إلي تسليط الضوء علي الحياة التي يعيشها القبائل التي تعيش في الجبال، وتجار السلاح بين لبنان، وسوريا.

موعد عرض مسلسل الهيبة العودة

يعد موعد العرض من المتوقع من أجل عرض هذا المسلسل الرائع الذي قام بإخراجه المخرج الكبير سامر البرقاوي، وتأليف هوازن عكو، وسيناريو وحوار باسم توفيق السلكا، وموعد العرض سيكون خلال شهر رمضان الكريم.

أبطال وفريق عمل الهيبة العودة

يمتلك المسلسلة مجموعة من ألمع نجوم الفن السوري واللبناني المخضرمين في الأعمال الدرامية، والذي يشرف عليه المخرج اللباني، والذي تم تصوريه في البنان، ويشارك في هذا العمل الفني، تيم حسن بدور الجبل، نيكول سابا، ختام اللحام، عبدالمجيد مجذوب، خالد السيد، نقولا دانيال، ميرفا القاضي، نتاشا شوفاني، نجاح سفكوني، أحمد الزين، رفيق أحمد، أويس مخللاتي في دور صخر.