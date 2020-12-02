تراند اليوم : مسلسل الهيبة الرد الحلقة 25 .. مسلسل الهيبة حلقة 25 HD الهيبة الحلقة ٢٥ بجودات عالية HD

مسلسل الهيبة الرد الحلقة 25 مسلسل الدراما السوري اللبناني المشترك الهيبة (الرد) الموسم الرابع الحلقة 25 من بطولة تيم حسن وعادل كرم وديمة قندلفت ومنى واصف مشاهدة وتحميل مسلسل الهيبة الرد الحلقة 25 بجودة عالية الهيبة الرد الحلقة 25 كاملة، في الأحداث يتم التجهيز للصفقة الكبرى من قبل جبل واصدقائه وأعدائه.

وجبل يخرج بنفسه لايقاف الشحنة الخاصة بزيدان ويتواجه مع قائد الشحنة ويحاول اقناعه ويقول له بأن تم الضحك عليه بالأموال، وان فيها 10 طن من المخدرات وأثناء فتح الشاحنة تنفجر لكن قبل وقوع الانفجار يحذر القائد من أنها عبارة عن كمين.

ويقع عشرات القتلى والمصابين جراء الانفجار ويموت ظافر لكن جبل ينجو من الخادثة.