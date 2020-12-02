تراند اليوم : رابط الدخول على منصة منظرة للصفوف (1_4) ‏eportal.moe.gov.om

رابط الدخول على منصة منظرة للصفوف (1_4) ‏eportal.moe.gov.om ،ومنصة منضرة التعليمية هي منصة تعليمية من وزارة التربية والتعليم للمساعدة في تطبيق نظام التعليم عن بعد للطلاب في الصفوف بداية من الاولى للثاني والثالث والرابع ايضاً، وقد مكنت هذه المنصة اولياء الامور لمساعدة اطفال في الدخول الى المدرسة اون لاين والتواصل مع المعلمين من اجل الحد من الخروج من المنازل ومنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

للدخول الى منصة منضرة التعليمية يرجى الضغط على الصورة بالأسفل

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تتيح هذه المنصة امكانية الوصول الى الدروس والمعلمين اون لاين بدون الذهاب الى المدارس والحصول على القدر اللازم من التعليم من اجل تفادي الاختلاط بسبب انتشار فيروس كورونا المميت في البلاد وخاصة بين الطلاب الصغار، حيث قد صرحت منظمة الصحة العالمية، ان اعراض فيروس كورونا لا تظهر بشكل واضح على الأطفال وهو الامر الذي شكل خطورة كبيرة عليهم.

وفي رؤية وزارة التعليمية وهدف سلطنة عمان بالكامل في الحفاظ على اطفال المستقبل في بلادنا قررت الوزارة انشاء منصة منظرة التعليمية من اجل مساعدتهم في الحصول على القدر الكافي من التعليم والحفاظ على صحتهم بالشكل المناسب.

انباء عن تعليق منصة منظرة ليوم الاربعاء لاعمال الصيانة ورفع الطاقة الاستيعابية

*???? للطلاب في الحلقة الاولى* الصف الاول إلى الرابع

*_و بناء على إلتزام أولياء الأمور بالدوام و تفرغهم في الفترة المسائية_*

???? سوف تكون منصة منضرة لهذه الفئة من الطلبة مفتوحة على مدار الساعة (تعمل 24 ساعة)

????المعلمة تنزل واجبات وأنشطة وعلى الطالب بمساعدة والديه المتابعة والحل

???? لهم حصة واحدة متزامنة (بث مباشر بالصوت و الصورة) مع المعلمة في الاسبوع( و نتوقع صدور قرار بإلغاء التعليم التزامني لهذه الفئة)

???? الإكتفاء بدخول الطفل الى المنصة في اي وقت شاء ولي الأمر لحل الواجبات والأنشطة.

شاهد فيديو الدخول لمنصة منظرة بالتفصيل

الجدير بالذكر ان فيروس كورونا انتشر في مطلع هذا العام في جمهورية الصين الشعبية وبعدها انتشر في جميع دول العالم وخلف وراءه اكثر من خمسين مليون اصابة واكثر من مليون وفاة على مستوى العالم، ولكن بسبب حرص قيادتنا الحكيمة على الحفاظ على صحة وسلامة ابناء وطننا وخاصة الأطفال اجتهدت الحكومة والقائمين على التعليم في سلطنة عمان على تقديم بدائل فعالة لعملية التعليم في المدارس.

منصة منضرة التعليمية

منصة منضرة التعليمية او منصة Eportal هي الحل المثالي الذي قدمته وزارة التربية والتعليم من اجل تفعيل مبادرة التعليم عن بعد للأطفال في المرحلة التعليمية من الاولى والثانية والثالثة والرابعة لكي يمارسوا العملية التعليمية من المنزل والحصول على حصصهم التعليمية اون لاين مع المعلمين بمساعدتهم احد والديهم.

ويوجد العديد من المميزات المختلفة في منصة منضرة التعليمية اهمها امكانية تحميل الدروس اوف لاين وايضاً امكانية الحصول على الدرس الخاص بك اون لاين لايف مع المعلم وباقي زملائك في الفصل الدراسي، كما يمكنك مع مساعدتك والدك الحصول على الواجبات المنزلية ومساعدتهم للطالب او الطفل في حل الواجب المنزلي اون لاين على منصة منضرة التعليمية.

كما تتميز منصة منضرة التعليمية بثبات الاداء وعدم وجود اي مشاكل فنية على الإطلاق اثناء ممارسة العملية التعليمية سواء من قبل الطالب او من قبل المعلم، كما يوجد العديد من وسائل المراقبة والمتابعة من الإدارة المدرسية وأولياء الامور ايضاً، من اجل الحرص على سير العملية التعليمية بأفضل طريقة ممكنة.

تحديث: اضافت منصة منظرة التعليمية العديد من المميزات الخاصة بتسهيل عملية التعلم عليها وربطها بمنصة جوجل كلس رووم المفتوحة مجاناً من اجل تسهيل عملية التعليم اون لاين وتفعيل الهدف الحقيقي لعملية التعليم عن بعد للصفوف الاولية في المدارس في سلطنة عمان.

وقد حرصت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على التحديث الدائم لمنصة منظرة التعليمية من اجل تجنب حدوث اي اخطاء او وقوع لسيرفر المنصة وعدم توفر الخدمات للطالب او المعلم.

تحديث: طورت منصة منظرة التعليمية او eportal.moe.gov.om العديد من الامكانيات على سيرفر المنصة من اجل تحمل الضغط الكبير من الطلاب على هذه المنصة الرائعة كما انها فتحت رابط فرعياً ايضاً من اجل المساعدة في تحمل الضغط الكبير على سيرفراتها وهذا هو الرابط الفرعي eportal.moe.gov.om/egov

اصبحت الآن المنصة التعليمية منصة منظرة التعليمية الخاصة بالصفوف بداية من الصف الاولى وحتى الصف الرابع متاحة بعد التعديل الاخير التي اجرته الهيئة المتخصصة في إدارة المنصة التعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بتعديل كبير من اجل تحسين الأداء وسرعة المنصة وعدم وقوعها مرة اخرى بسبب الضغط الكبير من الطلاب.

نحديث: تم ربط منصة منظرة التعليمية بمنصة جوجل كلاس روم من اجل تزويد منصة منظر التعليمية للصفوف بداية من الاول والثاني والثالث والرابع الإبتدائي بالإمكانية اللازمة لممارسة العملية التعليمية بالطريقة السليمة.

وقد اتاحت منصة جوجل كلاس روم الإمكانية لعمل الدروس والحصص التعليمية اون لاين لجميع الطلاب في هذه الصفوف بمساعدة اولياء الأمور ايضاً في بعض المواعيد المتاحة، لتمكين المعلم بالطريقة المثالية للتواصل مع الطلاب واعطائهم الدروس العلمية لجميع الصفوف بداية من الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع ايضاً.

الجدير بالذكر انه تم ربط منصة جوجل كلاس روم بالمنصة التعليمية الخاصة بالصفوف بداية من الصف الخاص وحتى الصف الحادي عشر من اجل تمكن الطلاب من جميع الخواص التي تقدمها المنصة التعليمية الرائعة التي انشأتها وزارة التربية والتعليم من اجل تفعيل مبادرة التعليم عن بعد اثناء جاحة كورونا في البلاد.

يمكنك الآن الدخول الى جميع الصفوف والدورس التعليمية من خلال منصة منظرة التعليمية او المنصة التعليمية في سلطنة عمان التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم العمانية بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد وفرض حظر التجول، وسوف يتمكن الطلاب في الصف الأول والثاني والثالث والرابع من الدخول الى المنصة ومعرفة اهم الدروس التعليمية وحضور الدرس اون لاين ايضاً مع المعلم.

منصة منظرة التعليمية هي المنصة الأولى تعليمياً في سلطنة عمان وقد قامت بإنشائها وزارة التربية والتعليم من اجل اعطاء الأطفال فرصة للتعلم عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب الى المدرسة في ظل الأزمة المتفشية حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من بداية طرح لقاح فيروس كورونا الا ان الحكومة مازالت متخوفة من تفشي الفيروس بين الأطفال.