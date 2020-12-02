تراند اليوم : الهيبة الرد الحلقة ٢٥ ،،، الهيبة الرد 25 شاهد vip الهيبة الرد 25 الخامسة والعشرون كاملة

الهيبة الرد الحلقة 25 مشاهدة وتحميل الهيبة الرد الحلقة 25 ، وقد بدأت أحداث مسلسل الهيبة الرد الحلقة 25 مع اكتشاف ام جبل سبب تعبها وأن على إصبعها بصمة استفاقت عليها من النوم ، ووضع زيدان شحنة متفجرات في شاحنة البضاعة التي من المفترض أن يوجد فيها مخدرات.

وفي الأحداث يتم التجهيز للصفقة الكبرى من قبل جبل واصدقائه وأعدائه.

وجبل يخرج بنفسه لايقاف الشحنة الخاصة بزيدان ويتواجه مع قائد الشحنة ويحاول اقناعه ويقول له بأن تم الضحك عليه بالأموال، وان فيها 10 طن من المخدرات وأثناء فتح الشاحنة تنفجر لكن قبل وقوع الانفجار يحذر القائد من أنها عبارة عن كمين.

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ويقع عشرات القتلى والمصابين جراء الانفجار ويموت ظافر لكن جبل ينجو من الخادثة.

جبل يتحدث مع على وصخر عن أختفاء الشايب، ومن بعدها يقول جبل إلى على سوف أرسلك للهيبة حتى تضرب عصفورين بحجر.

رانيا تقوم بوضع الحباية بكوب ماء وتقدمه إلى أم جبل مع القهوة، وعند شرب الماء تتعب كثيراً وتلحقها أم على ومروه ويأخذوها إلى غرفتها.

يتغير المشهد على نمر السعيد وهو يحاول أن يستجوب الشايب، لكنه يرد عليه بقسوة ويقول له أن جبل سوف يقتلع روحك من جسدك أنت ومن معك.

ثريا ترسل سيارة إلى رانيا عند مدخل الهيبة لكنها لم تستطع الخروج.

أم على ومروه يقوموا بالأتصال بالطبيب، فى المقابل رانيا تقوم بتبصيم أم جبل على الأوراق قبل أن يراها أحد.

يصل الطبيب ويكشف عليها ويخبرهم أن ضغطها أصبح منخفض جداً ويعطيهم روشته بالأدوية، وتستغل هذا رانيا وتقول أنا من سيشترى الدواء حتى تستطيع الخروج من منزلهم والهروب، ولكنها تنسى البصامة.

أثناء خروجها من الباب تجد جبل ويأخذ منها الروشته ويجعل أحد من رجاله يشترى الدواء ويرفض خروجها من البيت.

نمر السعيد يحاول أن يتواصل مع زوجة عصام بهاتف عصام، ويطلب منها صور وتدخل رأسه بأسلوبها وشكلها.

على يستطيع التسلل إلى داخل منزل نمر السعيد، ويرى كاميره بالخارج بها كل صور منزل جبل عند البوابة الرئيسيه وأيضاً صور الشايب أثناء دخوله وخروجه، وفى الأخير صور مروه أثناء دخولها وخروجها عند سوسن زوجة عصام.

جبل يتحدث مع رانيا ويشكرها على وقفتها بجوار أمه، وفى الأخير رانيا تذهب لغرفتها وتبكى ندماً.

فى أخر أحداث مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع يرجع علي إلى منزل جبل ويخبره بكل شئ رأه فى منزل نمر السعيد والكاميره الخاصه بالمراقبه، وفى الأخير يخبره جبل أنهم سيتركوه يرى ما يريدونه، والشئ الذى لا يريدونه يراه سوف يجعلوه يخرج من البوابة الخلفيه.