تراند اليوم : الهيبة الرد الحلقة 26 .. مسلسل الهيبة الرد الحلقة 26 كاملة HD

الهيبة الرد الحلقة 26 مشاهدة وتحميل الهيبة الرد الحلقة 26 ، وقد بدأت أحداث مسلسل الهيبة الرد الحلقة 25 مع اكتشاف ام جبل سبب تعبها وأن على إصبعها بصمة استفاقت عليها من النوم ، ووضع زيدان شحنة متفجرات في شاحنة البضاعة التي من المفترض أن يوجد فيها مخدرات.

وفي الأحداث يتم التجهيز للصفقة الكبرى من قبل جبل واصدقائه وأعدائه.

وجبل يخرج بنفسه لايقاف الشحنة الخاصة بزيدان ويتواجه مع قائد الشحنة ويحاول اقناعه ويقول له بأن تم الضحك عليه بالأموال، وان فيها 10 طن من المخدرات وأثناء فتح الشاحنة تنفجر لكن قبل وقوع الانفجار يحذر القائد من أنها عبارة عن كمين.

ويقع عشرات القتلى والمصابين جراء الانفجار ويموت ظافر لكن جبل ينجو من الخادثة.

و يشارك في مسلسل الهيبه الرد العديد من الممثلين المميزين في الوط الفني في الدراما السورية و من ابرزهم (تيم حسن – نيكول سابا – أويس مخللاتي – منى واصف – فاليري أبو شقرا – ختام اللحام).

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ويعرض الهيبة الرد على إم بي سي 09:30 مساءً ،إم تي في 09:30 مساءً ،رؤيا 10:00 مساءً ،السومرية 12:00 صباحًا.

و يدور حول تجارة السلاح، والعيش في حالة من الرهبة والخوف في الجبال، والذي يعود من جديد، من أجل استكمال ما تمر تركه خلال الجزء السابقة بعد إن عاشت عاليا بين تجار السلاح من أجل أن تحافظ علي حق الحضانة لأبنها، والزواج من أخ زوجها المتوفى جبل.

ولكن هذا الجزء تتعرض عليا فيها للقتل علي يد أعداء الجبل، حيث يكبر أبنها في ضل حالة من القتال المستمر بين المجموعات المسلحة، وتجار السلاح، الذي يسعي من خلالها إلي تسليط الضوء علي الحياة التي يعيشها القبائل التي تعيش في الجبال، وتجار السلاح بين لبنان، وسوريا.

موعد عرض مسلسل الهيبة العودة

يعد موعد العرض من المتوقع من أجل عرض هذا المسلسل الرائع الذي قام بإخراجه المخرج الكبير سامر البرقاوي، وتأليف هوازن عكو، وسيناريو وحوار باسم توفيق السلكا>.

أبطال وفريق عمل الهيبة العودة

يمتلك المسلسلة مجموعة من ألمع نجوم الفن السوري واللبناني المخضرمين في الأعمال الدرامية، والذي يشرف عليه المخرج اللباني، والذي تم تصوريه في البنان، ويشارك في هذا العمل الفني، تيم حسن بدور الجبل، نيكول سابا، ختام اللحام، عبدالمجيد مجذوب، خالد السيد، نقولا دانيال، ميرفا القاضي، نتاشا شوفاني، نجاح سفكوني، أحمد الزين، رفيق أحمد، أويس مخللاتي في دور صخر.