الاكثر متابعة اليوم - هيفا هل فعلت الحركة البذيئة لابنتها؟ – وثيقة

بعدما فاجأت زينب_فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، متابعيها ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة ابنتها الصغرى دانييلا، تغنيان أغنية هيفا (توتة توتة)، تجاهلت الأخيرة الأمر تماماً.

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هيفا لم تتفاعل مع فيديو إبنتها وتجاهلته تماماً كما تجاهلت من بعده ظهور ابنتها عبر مداخلة لبرنامح (ET بالعربي) حينما تحدثت عنها وقالت إنها ارادت ايصال رسالة لها عبر فيديو (توتة توتة).

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وبعد تجاهلها، نشرت هيفا اليوم رسالة غامضة قد تكون لابنتها، حيث كتبت: (ركبت هيدا الاكسسوار على راسي، لكل اللي بيفكر انه بعده قادر يطلع عليهم).

هيفا بهذه الرسالة تلمح أن ابنتها تحاول استغلال شهرتها كي تنجح عبر مشروعها على السوشيال ميديا ومن ثم تدخل عالم التمثيل.

وتتهم وهبي زينب إنها تحاول التسلق على كتفها، لا بل وأرفقت رسالتها بحركة بذيئة بالأصبع!

هيفا قاسية جدًا على زينب، ولأنها أم كان عليها إستيعاب إبنتها أكثر وأن تتصالح معها حتى لو رفضت زينب فياض في البداية لأن ما عانته في طفولتها عانته هيفا حين تخلى والدها الحقيقي عنها وربّاها محمد يموت والد رولا_يموت. أي أنها شعرت بفراغ كبير في طفولتها..